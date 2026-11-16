Кравцов: Сокращать стихи классиков в учебниках категорически нельзя

Так министр прокомментировал удаление из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» строчки «Выпьем с горя; где же кружка?» в учебниках для третьих классов.

«Наша задача — передать детям наследие в его подлинном виде», - подчеркнул Кравцов.

Ранее в издательстве «Просвещение» указали, что удаление строчки связано в том числе с федеральным законом, запрещающим распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

