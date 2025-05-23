«Вскоре»: Трамп заявил о масштабном обмене пленными между РФ и Украиной
Россия и Украина в ближайшее время проведут масштабный обмен военнопленными. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, соответствующая договорённость была достигнута «только что».
«Вскоре обмен состоится. Поздравляем обе стороны с проведением переговоров. Может ли это привести к чему-то более значимому?» - написал глава Белого дома.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия и Украина обменялись списками пленных для обмена по формуле «1000 на 1000», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru