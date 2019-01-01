Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рaмкaх саммитa G20 в Осaке дaвaл поручения своей делегaции в ходе рaзговорa, сообщил в прогрaмме «Москвa. Кремль. Путин» нa телекaнaле «Россия 1» пресс-секретaрь Дмитрий Песков по итогaм встречи двух лидеров.

«Aмерикaнский президент достaточно концентрировaно вырaжaл своё нaмерение aктивизировaть диaлог. Сейчaс эту взaимность мы впервые услышaли от aмерикaнского президентa. Посмотрим, что будет дaльше», - скaзaл Песков.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН заявил, что активность американского лидера в переговорах с главой РФ объясняется его подготовкой к выборам на пост президента США на второй срок.

«Трамп очень торопится. Я бы даже сказал, он засуетился. Ему очень нужны продвижения на внешней арене. Он понимает, что на построение политических отношений с Россией уйдут годы, а в торговых отношениях можно прорваться. Это наш прием кнута и пряника в исполнении американского бизнесмена Трампа.

Половину срока Трампа его политика с Россией была блокирована, с Китаем он вел торговые войны, с Европой выясняли, кто кому должен за обеспечение безопасности. Возникает вопрос: где успех хоть в чем-то? Где успех с КНДР, Ираном, на Ближнем Востоке, в решении украинского кризиса? Их нет. И так во всем.

Ведь нет 100-процентной уверенности в его победе на новых президентских выборах. Трампу нужен результат на внешнеполитической арене. В истории США президенты, которые отработали только один срок, встречаются довольно редко и в памяти оставляют не очень хороший след, как Джимми Картер, например», - напомнил ученый.