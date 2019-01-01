ВШЭ: Трамп засуетился
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН рассказал, как американский бизнесмен Дональд Трамп использует российские кнут и пряник.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рaмкaх саммитa G20 в Осaке дaвaл поручения своей делегaции в ходе рaзговорa, сообщил в прогрaмме «Москвa. Кремль. Путин» нa телекaнaле «Россия 1» пресс-секретaрь Дмитрий Песков по итогaм встречи двух лидеров.
«Aмерикaнский президент достaточно концентрировaно вырaжaл своё нaмерение aктивизировaть диaлог. Сейчaс эту взaимность мы впервые услышaли от aмерикaнского президентa. Посмотрим, что будет дaльше», - скaзaл Песков.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН заявил, что активность американского лидера в переговорах с главой РФ объясняется его подготовкой к выборам на пост президента США на второй срок.
«Трамп очень торопится. Я бы даже сказал, он засуетился. Ему очень нужны продвижения на внешней арене. Он понимает, что на построение политических отношений с Россией уйдут годы, а в торговых отношениях можно прорваться. Это наш прием кнута и пряника в исполнении американского бизнесмена Трампа.
Половину срока Трампа его политика с Россией была блокирована, с Китаем он вел торговые войны, с Европой выясняли, кто кому должен за обеспечение безопасности. Возникает вопрос: где успех хоть в чем-то? Где успех с КНДР, Ираном, на Ближнем Востоке, в решении украинского кризиса? Их нет. И так во всем.
Ведь нет 100-процентной уверенности в его победе на новых президентских выборах. Трампу нужен результат на внешнеполитической арене. В истории США президенты, которые отработали только один срок, встречаются довольно редко и в памяти оставляют не очень хороший след, как Джимми Картер, например», - напомнил ученый.
Андрей Суздальцев отметил, что Россия не испытывает иллюзий по поводу отношений с США, несмотря на позитивные итоги встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
«Мы всегда рады позитивным движениям со стороны Вашнгтона. Движение есть. Закрепится ли оно? У России и США особые отношения. Все, что касается США – это вопрос выживания нашего мира, практически всей планеты. И этот вопрос не подчиняется никаким торговым отношениям. Когда у Америки после холодной войны прошел страх глобального уничтожения, США сделали неправильные выводы – что России как таковой нет, что с Россией можно разговаривать, как с какой-нибудь африканской страной. И они еще держатся за эту иллюзию, пытаясь нам доказать, что нас нет. Отрезвление, что нет никакого однополярного мира, происходит очень медленно. Если бы американцы смогли его построить, не было бы сейчас проблем с Ираном, с Сирией, с Украиной. А они есть. Если американцам что-то выгодно, они откажутся от любых соглашений. Это не российский формат, когда мы зубами держимся за договоренности, которые, возможно, давно играют против нас. Поэтому мы всегда учитывали, что иллюзий в отношении США не должны питать», - заявил Андрей Суздальцев.
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