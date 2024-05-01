В Белгородской области хозпостройка и магазин пострадали при атаке БПЛА

Украинские дроны-камикадзе ударили по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.⠀

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

«В результате прямого попадания... повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что никто не пострадал. На местах ЧП находятся оперативные службы.

Ночью 1 мая средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры