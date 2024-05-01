В Белгородской области хозпостройка и магазин пострадали при атаке БПЛА
1 мая 202411:58
Украинские дроны-камикадзе ударили по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.⠀
«В результате прямого попадания... повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли», — отметил губернатор.
Гладков добавил, что никто не пострадал. На местах ЧП находятся оперативные службы.
Ночью 1 мая средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru