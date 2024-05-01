Рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры
Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев», рекордсмен по числу проведенных матчей в Фонбет-Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Евгений Бирюков заявил о намерении завершить карьеру. Об этом он спортсмен написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Бирюков, он играет в хоккей более 30 лет и гордится тем, какой путь проделал вместе с партнерами.
«19 лет профессиональной карьеры, три золотые медали чемпионата России, два Кубка Гагарина, золото и серебро чемпионата мира. Спасибо родному "Металлургу", "Салавату Юлаеву", за который я сыграл тысячный матч в КХЛ... Я не говорю хоккею: "Прощай", а говорю: "До свидания", – своей игровой карьере!» — подчеркнул Бирюков.
В январе 38-летний хоккеист первым в истории КХЛ преодолел отметку в тысячу игр. На счету Бирюкова 823 встречи в регулярных чемпионатах и 178 матчей в плей-офф.
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