Бывший солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов задолжал ему $5 млн
Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин заявил, что продюсер коллектива Бари Алибасов задолжал ему около $5 млн за шесть лет концертной деятельности «На-На». Об этом музыкант рассказал в беседе с KP.ru.
По словам Юрина, на гастролях участники популярной группы «деньги как таковые и не видели».
«В каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время "пел", что моя доля хранится у него в сейфе», — поделился музыкант.
Экс-участник «На-На» отметил, что с продюсером у него были доверительные отношения, «никаких договоров», и музыкант надеялся, что в дальнейшем сможет получить заработанное. По словам Юрина, в 1993 году, когда он собрался покинуть группу, Алибасов обещал подсчитать сумму, которая полагается музыканту. Однако позже Юрин узнал, что все деньги были вложены в «огромную квартиру и новый ремонт» продюсера. Как отметил музыкант, сумма долга составила около $5 млн.
«Это реальная цифра. За шесть лет, что мы с ним работали, Алибасов упер все мои концертные гонорары. При этом он постоянно обещал: "Я на тебя половину квартиры перепишу"», — рассказал Юрин.
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