Бывший солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов задолжал ему $5 млн

По словам Юрина, на гастролях участники популярной группы «деньги как таковые и не видели».

«В каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время "пел", что моя доля хранится у него в сейфе», — поделился музыкант.

Экс-участник «На-На» отметил, что с продюсером у него были доверительные отношения, «никаких договоров», и музыкант надеялся, что в дальнейшем сможет получить заработанное. По словам Юрина, в 1993 году, когда он собрался покинуть группу, Алибасов обещал подсчитать сумму, которая полагается музыканту. Однако позже Юрин узнал, что все деньги были вложены в «огромную квартиру и новый ремонт» продюсера. Как отметил музыкант, сумма долга составила около $5 млн.

«Это реальная цифра. За шесть лет, что мы с ним работали, Алибасов упер все мои концертные гонорары. При этом он постоянно обещал: "Я на тебя половину квартиры перепишу"», — рассказал Юрин.

