СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
Служба безопасности Украины проводит «плановые контрразведывательные мероприятия» в центре Киева. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», — подчеркнули в СБУ.
Сотрудники службы действуют совместно с Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими структурами. Силовики проверяют район и здания на наличие запрещенных предметов, а также ведут проверку граждан.
Ранее СБУ задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения, в монастыре прошли обыски, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru