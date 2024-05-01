СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве

Служба безопасности Украины проводит «плановые контрразведывательные мероприятия» в центре Киева. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», — подчеркнули в СБУ.

Сотрудники службы действуют совместно с Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими структурами. Силовики проверяют район и здания на наличие запрещенных предметов, а также ведут проверку граждан.

Ранее СБУ задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения, в монастыре прошли обыски, напоминает RT.

