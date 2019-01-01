Рар: Америка все больше самоизолируется
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В США раскрыли план по «изматыванию и дестабилизации» России
В США раскрыли план по «изматыванию и дестабилизации» России. Одна из мер — «экономическая изоляция» за счёт расширения возможностей Европы импортировать газ и нефть у других стран. Также эксперты заявили о необходимости поощрять эмиграцию квалифицированной рабочей силы и образованной молодёжи из РФ.
Александр Рар: «Здесь особенно четко описаны планы Соединенных Штатов Америки по сохранению однополярного мира. Америка готова действовать против всех своих соперников. В первую очередь, против Российской Федерации. Если эти методы, вдруг, сработают, в чем можно сомневаться, они могут быть применены к Китаю. А потом, может быть, и Германии, которая не отказывается от экономического сотрудничества с Россией. Такой политикой США все больше и больше себя изолируют. Америке все меньше будут доверять другие страны. И, самое страшное, что сейчас Америка ломает систему глобализации, в которую именно Америка последние 30 лет привлекала партнеров. Заманили, а сейчас наказывают», - констатировал в беседе с НСН Александр Рар.
России могут предложить сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Александр Рар: «Мне кажется, что одна из предложенных сделок может звучать так: Америка отдает Сирии Россию, а взамен от России будут просить уступить американцам главную дипломатию в отношении Ирана. Вряд ли Москва пойдет на такую сделку, потому, что сейчас Россия и Иран сейчас сотрудничают более тесно, чем когда-либо, если взять последние десятилетия. Иран и Россия, практически, смогли стабилизировать ситуацию в Сирии. Поэтому противостояния и конфликты на Ближнем Востоке будут продолжаться. Катастрофа заключается в том, что Ближний Восток разваливается, общего понимания, что там делать, нет. Конечно, Америка, Россия, Израиль, Иран, Турция и Саудовская Аравия, должны договориться. Но, мне кажется, что это произойдет в достаточно далеком будущем», - пояснил он НСН.
Число кандидатов на пост премьера Великобритании выросло до 13-ти
Число кандидатов на пост премьера Великобритании выросло до 13-ти. О своих амбициях заявил депутат и бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима. Он является сторонников проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.
Александр Рар: Если выборы в Великобритании пройдут сейчас, партия BREXIT, по всей видимости, наберет максимальное количество голосов. Мне, кстати, кажется что нынешний визит президента США Трампа можно будет назвать историческим. Он приехал в правильный момент, когда решается выходить ли Великобритании из Европейского Союза. Трамп подсказывает, что нужно выходить, жестко, и дальше сотрудничать только с Америкой»,- отметил Александр Рар в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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