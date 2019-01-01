Рар: Америка все больше самоизолируется

Александр Рар: «Здесь особенно четко описаны планы Соединенных Штатов Америки по сохранению однополярного мира. Америка готова действовать против всех своих соперников. В первую очередь, против Российской Федерации. Если эти методы, вдруг, сработают, в чем можно сомневаться, они могут быть применены к Китаю. А потом, может быть, и Германии, которая не отказывается от экономического сотрудничества с Россией. Такой политикой США все больше и больше себя изолируют. Америке все меньше будут доверять другие страны. И, самое страшное, что сейчас Америка ломает систему глобализации, в которую именно Америка последние 30 лет привлекала партнеров. Заманили, а сейчас наказывают», - констатировал в беседе с НСН Александр Рар.

