В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»
Возгорание зафиксировано в машинном зале второго энергоблока атомной электростанции «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power в Японии. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, днем во вторник произошел пожар в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания не установлена. Отмечается, что никто не пострадал.
«Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено», — говорится в сообщении агентства.
В марте на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии приостановили сброс очищенной воды с объекта после землетрясения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры
- В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»
- Путин указом 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»
- Тюменцы пожаловались на давку после концерта группы «Звери»
- На митинге в Тбилиси шесть правоохранителей получили серьезные ранения
- СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
- Бывший солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов задолжал ему $5 млн
- Умер писатель и переводчик Пол Остер
- Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
- При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали три частных дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru