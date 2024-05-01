В Японии произошло возгорание на АЭС «Симанэ»

Возгорание зафиксировано в машинном зале второго энергоблока атомной электростанции «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power в Японии. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, днем во вторник произошел пожар в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания не установлена. Отмечается, что никто не пострадал.

«Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено», — говорится в сообщении агентства.

В марте на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии приостановили сброс очищенной воды с объекта после землетрясения, напоминает RT.

