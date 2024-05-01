Путин указом 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Президент Владимир Путин присвоил звания Героев Труда, а также почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Соответствующий указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.

Так, звания Героя Труда за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную работу получили гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый замглавы, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова. Кроме того, почетных званий были удостоены водитель разреза «Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А. В. Варичева из Курской области Владимир Щедов.

Знаком «За успехи в труде» были отмечены коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. М. В. Проценко, ЦНИИчермет имени И. П. Бардина. Предприятия получили награды за большой вклад в развитие промышленности и «высокие показатели в производственной деятельности».

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя Труда спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, напоминает RT.

