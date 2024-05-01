В СНТ в Забайкальском крае загорелись 30 дачных домов
Пожар произошел в СНТ «Разведчик недр» в Читинском районе Забайкальского края, загорелись 30 дачных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«По предварительной информации, огнем охвачено 30 дачных строений. Пожар перешел на лесной массив», — указали в ведомстве.
Площадь возгорания уточняется. Тушение пожара затрудняют порывы ветра и сухая жаркая погода. В борьбе с огнем задействованы 86 специалистов и 24 единицы техники.
По словам главы Читинского района Виктора Машукова, всего в СНТ 50 домов, здания, в которых постоянно проживают люди, пока не выявлены. По предварительным данным, причиной пожара могли стать проблемы с электричеством: накануне в СНТ не было света, жители пытались переподключить электричество самостоятельно.
Из-за возгорания и задымления ограничено движение на трассе Чита-Забайкальск, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru