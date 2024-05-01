В СНТ в Забайкальском крае загорелись 30 дачных домов

Пожар произошел в СНТ «Разведчик недр» в Читинском районе Забайкальского края, загорелись 30 дачных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«По предварительной информации, огнем охвачено 30 дачных строений. Пожар перешел на лесной массив», — указали в ведомстве.

Площадь возгорания уточняется. Тушение пожара затрудняют порывы ветра и сухая жаркая погода. В борьбе с огнем задействованы 86 специалистов и 24 единицы техники.

По словам главы Читинского района Виктора Машукова, всего в СНТ 50 домов, здания, в которых постоянно проживают люди, пока не выявлены. По предварительным данным, причиной пожара могли стать проблемы с электричеством: накануне в СНТ не было света, жители пытались переподключить электричество самостоятельно.

Из-за возгорания и задымления ограничено движение на трассе Чита-Забайкальск, пишет RT.

