В Киргизии не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» не состоится в Киргизии в 2024 году. Об этом сообщили в МВД республики.

«Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате

«Министерство... в целях обеспечения общественного порядка и безопасности принимает комплекс мер, направленных на предупреждение и предотвращение рисков правонарушений и преступлений в местах массового скопления людей», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что власти решили не проводить акцию «с учетом угроз общественной безопасности».

Ранее в Приднестровье решили отказаться от проведения парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» из-за угрозы терактов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыБессмертный ПолкКиргизия

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