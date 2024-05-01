В Киргизии не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

«Министерство... в целях обеспечения общественного порядка и безопасности принимает комплекс мер, направленных на предупреждение и предотвращение рисков правонарушений и преступлений в местах массового скопления людей», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что власти решили не проводить акцию «с учетом угроз общественной безопасности».

Ранее в Приднестровье решили отказаться от проведения парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» из-за угрозы терактов, напоминает RT.

