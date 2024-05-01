Тюменцы пожаловались на давку после концерта группы «Звери»

Жители Тюмени, посетившие выступление группы «Звери», пожаловались на давку из-за узких проходов на концертной площадке. Об этом пишет Ura.ru.

Коллектив дал концерт в Тюмени 30 апреля. Одна из зрительниц в беседе с изданием выразила недовольство из-за проходов, по которым не может беспрепятственно пройти большое количество гостей. По словам девушки, на выходе с танцпола толпе зрителей пришлось проходить через узкий проход с высоким порогом.

«Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — отметила зрительница.

Кроме того, во время концерта «Зверей» на сцену выбежала фанатка. Поклонницу тут же увели, однако инцидент чуть не сорвал исполнение песен группы на бис.

