Тюменцы пожаловались на давку после концерта группы «Звери»
Жители Тюмени, посетившие выступление группы «Звери», пожаловались на давку из-за узких проходов на концертной площадке. Об этом пишет Ura.ru.
Коллектив дал концерт в Тюмени 30 апреля. Одна из зрительниц в беседе с изданием выразила недовольство из-за проходов, по которым не может беспрепятственно пройти большое количество гостей. По словам девушки, на выходе с танцпола толпе зрителей пришлось проходить через узкий проход с высоким порогом.
«Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — отметила зрительница.
Кроме того, во время концерта «Зверей» на сцену выбежала фанатка. Поклонницу тут же увели, однако инцидент чуть не сорвал исполнение песен группы на бис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru