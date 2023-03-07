«Всеобщее помешательство!»: Митрохин допустил ликвидацию партии «Яблоко»
Член федерального политического комитета «Яблоко» Сергей Митрохин сказал в эфире НСН, что идея депутата Новичкова ликвидировать партию связана с желанием прославиться.
Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил НСН, что допускает в нынешних политических реалиях ликвидацию политического объединения.
Депутат Госдумы Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях. С таким обращением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко. В апреле 2019 года на сайте партии был опубликован мирный план Григория Явлинского по урегулированию конфликта на Донбассе, который он предлагал еще во время президентской кампании в 2018 году. В 2021 году «Яблоко» использовало план в своей предвыборной программе «Свобода и закон. Надежда на будущее» на выборах в Госдуму. Сейчас ссылка на документ остается на сайте.
При этом Митрохин заявил, что никаких мирных планов у партии нет.
«В программе «Яблоко» вообще ничего такого нет. Мирных планов нет. Не знаю, о чем речь идет. По-моему, человек сумасшедший. Помешан на модной тенденции писать доносы. Даже коммунисты писали на нас доносы, но чтобы на целую партию?! Это надо постараться! Неадекватные люди, надо к психиатру идти. Это должен комментировать специалист по клиническим заболеваниям мозга. Политический комментарий здесь бессмысленно давать», - отреагировал Митрохин.
Собеседник НСН не стал исключать, что в политических реалиях сегодняшнего дня «Яблоко» могут ликвидировать.
«Я не исключаю – могут. Кто-то хочет прославиться, что именно он был инициатором таких идей. Это признак всеобщего помешательства, который царит в политическим мире. Мы живем в таких реалиях, что выборы превратились в призрачный фантом. Всерьез обсуждать электоральные предпочтения в условиях полного отсутствия публичной политики, минимально свободных СМИ, свободы слова как таковой бессмысленно», - отметил Митрохин.
Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг в беседе с НСН назвал инициативу Новичкова предметом для исследования врачами.
«Документ медицинского значения должны комментировать врачи. Все. Точка. Это предмет исследования врачей вполне конкретных отраслей», - сказал Шлосберг.
Ранее фракция партии «Яблоко» внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предусматривающего прекращение дел по статьям УК РФ о фейках об армии, дискредитации вооруженных сил и призывах к санкциям против России, сообщает НСН.
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