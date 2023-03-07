«Всеобщее помешательство!»: Митрохин допустил ликвидацию партии «Яблоко»

Депутат Госдумы Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях. С таким обращением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко. В апреле 2019 года на сайте партии был опубликован мирный план Григория Явлинского по урегулированию конфликта на Донбассе, который он предлагал еще во время президентской кампании в 2018 году. В 2021 году «Яблоко» использовало план в своей предвыборной программе «Свобода и закон. Надежда на будущее» на выборах в Госдуму. Сейчас ссылка на документ остается на сайте.

При этом Митрохин заявил, что никаких мирных планов у партии нет.

«В программе «Яблоко» вообще ничего такого нет. Мирных планов нет. Не знаю, о чем речь идет. По-моему, человек сумасшедший. Помешан на модной тенденции писать доносы. Даже коммунисты писали на нас доносы, но чтобы на целую партию?! Это надо постараться! Неадекватные люди, надо к психиатру идти. Это должен комментировать специалист по клиническим заболеваниям мозга. Политический комментарий здесь бессмысленно давать», - отреагировал Митрохин.