Григорий Явлинский вернулся в Россию
16 июня 202216:20
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Москву из-за границы. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в телеграм-канале «Яблока».
2 июня сообщалось, что политик уехал на отдых в Великобританию. Явлинский тогда прокомментировал свой отъезд словами Владимира Высоцкого. «Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!» – написал он в своем Telegram-канале.
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16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru