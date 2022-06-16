Григорий Явлинский вернулся в Россию

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский вернулся в Москву из-за границы. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в телеграм-канале «Яблока».

В «Яблоке» назвали отпуском отъезд Явлинского из РФ

2 июня сообщалось, что политик уехал на отдых в Великобританию. Явлинский тогда прокомментировал свой отъезд словами Владимира Высоцкого. «Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!» – написал он в своем Telegram-канале.


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ФОТО: Facebook/yavlinsky.yabloko
ТЕГИ:ОтпускГригорий Явлинский
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