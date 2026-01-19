Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии

Очень много беспокойной информации, касающейся Гренландии, поступает в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большинство американцев выступили против захвата Гренландии военными силами

По его словам, в Москве пристально наблюдают за происходящим вокруг острова, а также анализируют происходящее.

«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставлю это без комментариев», — цитирует Пескова RT.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что введёт пошлины в отношении стран, выступающих против планов Вашингтона по Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

