Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии
19 января 202613:15
Очень много беспокойной информации, касающейся Гренландии, поступает в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве пристально наблюдают за происходящим вокруг острова, а также анализируют происходящее.
«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии — я оставлю это без комментариев», — цитирует Пескова RT.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что введёт пошлины в отношении стран, выступающих против планов Вашингтона по Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
