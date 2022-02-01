«Всегда любил бокалы»: Экс-охранник Ельцина вспомнил его дни рождения
Бывший начальник охраны Ельцина в беседе с НСН отметил, что первый президент России мог проводить праздник как дома, так и на работе.
Первый президент России Борис Ельцин любил приглашать много гостей на свой юбилей, а иногда начинал праздновать уже на работе, рассказал бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Госдумы в 1997-2011 годах Александр Коржаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Сегодня ему мог бы исполниться 91 год.
«И любил праздник, и отмечал. Проводил как на работе, так и дома. Постоянно. Начинал на работе, наверное. Всегда любил бокалы. Когда можно было пить коньяк – пил коньяк, когда можно было пить водку – пил водку. Если шампанское, то шампанское. Если это был юбилей, то любил приглашать много гостей», - сказал Коржаков.
Борис Ельцин возглавлял Россию с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. В апреле 2007 года он умер в возрасте 76 лет. Бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с НСН рассказал, с кем отмечал день рождения первый президент России и какие ему дарили подарки.
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