В аэропорту Калуги временно ограничили полеты

Аэропорт Калуги временно приостановил работу. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск... введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», - написал он в Telegram-канале.

Меры действуют с 04:45 мск.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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