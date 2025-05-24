В аэропорту Калуги временно ограничили полеты
24 мая 202505:34
Аэропорт Калуги временно приостановил работу. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск... введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», - написал он в Telegram-канале.
Меры действуют с 04:45 мск.
Ранее Росавиация вводила временные ограничения в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru