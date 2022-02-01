«Путин всегда опаздывал»: Сатаров рассказал, как Ельцин отмечал дни рождения

Когда Борис Ельцин был главой государства, ему дарили цветы, а не помпезные подарки, рассказал НСН бывший помощник первого президента РФ.

Бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, с кем отмечал день рождения первый президент России и какие ему дарили подарки.

1 февраля — день рождения Бориса Ельцина. Сегодня первому президенту России мог бы исполниться 91 год.

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«Он любил этот праздник. Пока он был жив, мы с помощниками, коллегами, с которыми мы вместе работали, нашей командой, 1 февраля приезжали к нему, поздравляли, сидели, разговаривали и так далее. Ему это было приятно и его шеф протокола Владимир Шевченко, нашу встречу ставил по такому расписанию: первый приезжал патриарх, вторыми мы, а третий был Путин. Он ставил нас в таком порядке, потому что Путин всегда опаздывал не меньше, чем на полчаса, и в результате наша встреча к обоюдному удовольствию затягивалась. Он всегда этому радовался, потому что ценил нашу команду, постоянно об этом говорил, и мы свободно обсуждали все, что считали нужным», - сказал Сатаров.

При этом он отметил, что в годы президентства Ельцин всегда отмечал день рождения на работе.

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«Если говорить о времени, когда он был президентом, да, бесспорно. Мы тогда приходили к нему в кабинет, быстренько выпивали по бокалу шампанского, дарили ему цветы, какие-то помпезные подарки были исключены в принципе, и расходились дальше по рабочим местам, он на свое, мы – на свои», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказывал НСН, что Борис Ельцин никогда не давал ему указаний «что делать», приведя в пример дело ГКЧП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День РожденияВладимир ПутинБорис Ельцин
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