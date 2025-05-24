Губернатор Артамонов: В Ельце упали беспилотники

Беспилотники сбили в городе Елец Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

Ранее в Липецке, Липецком муниципальном округе, шести микрорайонах области и Ельце объявляли угрозу атаки БПЛА.

«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца», - написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Днем ранее в небе над Ельцом подавили БПЛА, обломки рухнули в промзону и на жилой дом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Было повреждено 30 квартир.



