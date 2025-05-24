Китайский производитель одежды подал в суд на сеть Incity
Производитель одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading направил в московский арбитражный суд два иска к владеющему сетью магазинов одежды Incity АО «Модный континент», китайская компания хочет взыскать почти $1,1 млн и свыше 17,8 млн юаней (всего более 286 млн рублей). Об этом пишет РИА Новости.
Оба заявления поступили в суд 14 мая. В одном из исков есть соответчик - компания MK-Sourcing Co Limited. Истец хочет взыскать с ответчиков свыше 11,3 млн юаней задолженности за поставки по договору от 2022 года, проценты, убытки. Рассмотрение дела начнется 17 июля.
Ответчиками по второму иску проходят «Модный континент» и ООО «МК-Рент». С компаний требуют взыскать долг и неустойку за 2020 год. Предварительные слушания пройдут 16 июня.
Ранее производящая чипсы «Эу, пацан!» компания, которая принадлежит звездам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилю Минекаеву и Леону Кемстачу, проиграла в суде логистической компании ООО «Альянслогистик». Оргнизации предстоит выплатить долг в почти миллион рублей.
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