«Все в руках Москвы»: В Баку обещают прислушаться к Кремлю по конфликту с Арменией
Азербайджан не будет накалять ситуацию на границе с Арменией и пойдет на уступки, если об этом попросит Москва, сказал НСН Мубариз Ахмедоглу.
Официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, где вновь звучат выстрелы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.
Ранее в Минобороны Армении заявили о боях на границе с применением артиллерии, бронетехники и другого оружия. Сообщается о жертвах и пленных. Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но официально помощи пока не просил.
«За последний год армянская сторона несколько раз занималась разрушительными действиями, но всегда Азербайджан уступал, прислушивался к просьбам из России и соглашался. Я думаю, как сейчас скажут в Москве, так Баку и поступит. Дальше накаляться обстановка не будет. Все в руках Москвы. Если из Кремля будет какая-то просьба в адрес Азербайджана, официальный Баку ее примет», - сказал Ахмедоглу.
При этом он обвинил в Ереван в отказе от трехстороннего саммита в Москве и желании накалить обстановку.
«Армения отказалась и от трехсторонней встречи в Москве, и от онлайн-встречи, которую анонсировал Песков. Это показало, что Армения не готова к мирному урегулированию основных вопросов. Ей нужна была поддержка России, и Москва пошла на это, исходя из того, что дальше процесс должен идти мирным путем. Однако Армения продолжила накалять обстановку. Сейчас армянская армия очень слаба, а азербайджанская очень сильна. Из-за этого Кремль не слушает призывы о помощи руководства Армении. При этом к России обращается не Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян - прим. НСН), а другие. Потому что он ставил в неловкую ситуацию Путина», - считает политолог.
При этом Ахмедоглу отметил важность делимитации и демаркации границы, о которой заговорили и в Ереване.
«Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился сегодня в Ереване с послом России Сергеем Копыркиным и пообещал, что Армения готова к делимитации и демаркации. Армения просит Россию помочь в охране границы, но где эта граница? Россия об этом говорила еще в начале ноября, но Армения готовилась не к делимитации и демаркации, а к провокации. Вот и получила ответ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян говорил НСН, что Азербайджан постоянно «откусывает» какие-то куски армянской территории из-за того, что граница не лимитирована.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Радиоточкой НСН» обвинил Азербайджан в провокациях. По его мнению, Москва должна оказать максимальное дипломатическое и политическое давление на обе стороны конфликта, но прежде всего на Азербайджан.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 ноября, что военные Азербайджана вторглись на территорию его страны с востока. По данным РИА Новости, во вторник вечером глава Минобороны Азербайджана обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией.
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