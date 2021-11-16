«Все в руках Москвы»: В Баку обещают прислушаться к Кремлю по конфликту с Арменией

«За последний год армянская сторона несколько раз занималась разрушительными действиями, но всегда Азербайджан уступал, прислушивался к просьбам из России и соглашался. Я думаю, как сейчас скажут в Москве, так Баку и поступит. Дальше накаляться обстановка не будет. Все в руках Москвы. Если из Кремля будет какая-то просьба в адрес Азербайджана, официальный Баку ее примет», - сказал Ахмедоглу.

При этом он обвинил в Ереван в отказе от трехстороннего саммита в Москве и желании накалить обстановку.

«Армения отказалась и от трехсторонней встречи в Москве, и от онлайн-встречи, которую анонсировал Песков. Это показало, что Армения не готова к мирному урегулированию основных вопросов. Ей нужна была поддержка России, и Москва пошла на это, исходя из того, что дальше процесс должен идти мирным путем. Однако Армения продолжила накалять обстановку. Сейчас армянская армия очень слаба, а азербайджанская очень сильна. Из-за этого Кремль не слушает призывы о помощи руководства Армении. При этом к России обращается не Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян - прим. НСН), а другие. Потому что он ставил в неловкую ситуацию Путина», - считает политолог.

При этом Ахмедоглу отметил важность делимитации и демаркации границы, о которой заговорили и в Ереване.

«Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился сегодня в Ереване с послом России Сергеем Копыркиным и пообещал, что Армения готова к делимитации и демаркации. Армения просит Россию помочь в охране границы, но где эта граница? Россия об этом говорила еще в начале ноября, но Армения готовилась не к делимитации и демаркации, а к провокации. Вот и получила ответ», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян говорил НСН, что Азербайджан постоянно «откусывает» какие-то куски армянской территории из-за того, что граница не лимитирована.