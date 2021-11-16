Военный эксперт объяснил, почему Россия не будет вступаться за Армению

Военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что в настоящее время вооруженные силы Армении требуют восстановления и не готовы к масштабным боевым действиям.

Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности

По его мнению, в случае возобновления конфликта в Нагорном Карабахе Россия откажется воевать на стороне Армении, в том числе, из-за того, что армянские власти не предпринимают шагов, которые были необходимы для снижения напряжения в регионе.

Эксперт отметил, что возможный ввод российских военных в Армию затрудняет отсутствие общей границы между Россией и Арменией, поэтому целесообразным было бы создание на армянской территории второй военной базы РФ.

«Та база, которая в Гюмри, не предназначена для обороны Армении от Азербайджана. Раньше это вообще не предполагалось», - подчеркнул Евсеев в эфире «Радио 1».

Ранее в министерстве обороны Армении заявили, что на армяно-азербайджанской границе идут локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра.

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ФОТО: РИА Новости
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