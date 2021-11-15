«Откусывают территорию»: В Ереване объяснили новые столкновения на границе
После конфликта в Карабахе официальная граница между Арменией и Азербайджаном так и не была установлена, заявил Александр Искандарян.
Столкновения на границе Армении и Азербайджана возобновились в мае 2021 года, и решения этой проблемы в Армении пока что не видят, рассказал директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана вторглись на территорию Армении с востока.
«На восточной границе Армении время от времени происходят инциденты различной степени тяжести, с различными последствиями. Обычно азербайджанские военные силы заходят и занимают какие-то территории республики Армения. Это происходит по всему периметру границы от региона Сюник на юге до восточного региона Гегаркуник. Это результат, в частности, того, что эта граница новая. До прошлого года, до второй карабахской войны азербайджанцев там просто не было. А теперь азербайджанские войска время от времени вторгаются на эту территорию. Эта граница не лимитирована, поэтому во многих случаях Азербайджан настаивает на том, что это его территории, хотя международно признанных границ, договора о границах между двумя странами по понятным причинам нет», - пояснил политолог.
По данным Искандаряна, после подобных конфликтов целые районы Армении остаются в изоляции.
«Я еще не знаю, как это проходило. Убитых вроде бы нет, но территория, насколько я понимаю, достаточно существенная. Кроме того, перекрыта одна из дорог в районе города Капан на юге Армении, на ней азербайджанцы сооружают таможенные пункты, то есть берут границу под контроль, и по ней становится почти невозможно проезжать, а там находится шесть сел, которые теряют сообщение с остальной частью страны: другой дороги там нет. Это не первый раз происходит, Азербайджан постоянно откусывает какие-то куски территории после войны. Это началось примерно с начала мая этого года, и, в общем, это серьезно, это влияет на экономику, на сообщение. В какие-то районы невозможно доставить продовольствие, не может проехать скорая помощь, непонятно, как детям ездить в школу», - рассказал он.
Ранее 15 ноября стало известно, что министр обороны Армении Аршак Карапетян покидает свою должность. По словам главы Института Кавказа, увольнение министра вряд ли способно решить существующую проблему.
«Я не стал бы утверждать, что это увольнение конкретно связано с тем, что произошло вчера. В нынешней политической ситуации увольнения в Армении происходят довольно часто. Скамейка политических менеджеров высокого звена короткая, они часто тусуются между собой, люди увольняются, переходят с одной должности на другую. Насколько это напрямую связано с тем, что происходит на границе, для меня вопрос. Проблема гораздо более широкая и глубокая, чем наличие тех или иных людей на определенных должностях. То, что происходит, это конфликт низкой интенсивности. Представить себе широкомасштабную войну на сегодняшний день довольно сложно, но акции такого рода время от времени происходят, и я не вижу инструментария, чтобы остановить их по-настоящему. Был бы рад ошибиться, но в целом ситуация на границе остается неспокойной», - резюмировал Искандарян.
11 ноября оппозиция пыталась штурмовать здание правительства в центре Еревана. Участники митинга протестовали против установления азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис-Капан в Сюникской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
- В России потушили все действовавшие лесные пожары
- Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании
- Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
- Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru