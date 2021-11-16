Депутат Госдумы обвинил Азербайджан в «провокациях» у границ с Арменией

Москва должна оказать дипломатическое давление на Азербайджан и применить силу в случае эскалации конфликта, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика готовит письменное обращение к России с просьбой оказать помощь в защите её территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года на фоне новых столкновений на границе с Азербайджаном.

«Москва должна оказать максимальное дипломатическое, политическое давление на стороны, прежде всего на Азербайджан, чья инициатива в этом случае очевидна. Если речь зайдет о наступлении на позиции, занятые нашими миротворцами, об атаке на миротворцев, безусловно, они будут применять оружие. На мой взгляд, это провокация и мы должны отреагировать. Я не военный, но оснований для военного вмешательства на данный момент нет, это пограничная зона. Если это все будет развиваться, предупреждение о возможности применения силы должно последовать. В силу того, что Армения является нашим союзником», - отметил Затулин.