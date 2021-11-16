Депутат Госдумы обвинил Азербайджан в «провокациях» у границ с Арменией
Константин Затулин отметил, что Москва должна оказать давление на Азербайджан и предупредить о «применении силы» в случае развития ситуации.
Москва должна оказать дипломатическое давление на Азербайджан и применить силу в случае эскалации конфликта, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика готовит письменное обращение к России с просьбой оказать помощь в защите её территориальной целостности в рамках двустороннего договора 1997 года на фоне новых столкновений на границе с Азербайджаном.
«Москва должна оказать максимальное дипломатическое, политическое давление на стороны, прежде всего на Азербайджан, чья инициатива в этом случае очевидна. Если речь зайдет о наступлении на позиции, занятые нашими миротворцами, об атаке на миротворцев, безусловно, они будут применять оружие. На мой взгляд, это провокация и мы должны отреагировать. Я не военный, но оснований для военного вмешательства на данный момент нет, это пограничная зона. Если это все будет развиваться, предупреждение о возможности применения силы должно последовать. В силу того, что Армения является нашим союзником», - отметил Затулин.
По его словам, участившиеся столкновения на границе – попытки Азербайджана возобновить переговоры о Нагорном Карабахе, к которым армянская сторона на данный момент не готова.
«Это очередная попытка Азербайджана создать пограничный инцидент, принудить Армению к переговорам о демаркации и делимитации границ. Сами по себе эти переговоры, по версии Азербайджана, должны привести к подписанию договора, который закроет тему статуса Нагорного Карабаха. Именно в силу этого в Армении сегодня тянут, уклоняются от этих переговоров. Их можно понять после того поражения, которое было нанесено. Инциденты на границе, но смысл этих инцидентов, идея, инициатива со стороны Азербайджана связаны исключительно с желанием поставить точку в поросе о Нагорном Карабахе», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Столкновения на границе Армении и Азербайджана возобновились в мае 2021 года, и решения этой проблемы в Армении пока что не видят, рассказал ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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