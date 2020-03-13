Все регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Теперь закон будет передан в Конституционный суд для согласования. После этого состоится общероссийское голосование по Конституции. Оно пройдет 22 апреля, это будет выходной день, пишут argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что член Совета федерации от Тверской области, один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин ушел из партийных рядов до голосования за поправки в Конституции.

