Все регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали закон о поправке в Конституцию РФ. Последними в пятницу проголосовали депутаты госсовета Адыгеи, сообщает РИА ФАН.
При этом для того, чтобы считать закон одобренным, его поддержка требуется лишь двумя третями региональных парламентов. Эта цифра была достигнута еще в четверг, 12 марта, когда голосования провели 57 субъектов, отмечает life.ru.
Теперь закон будет передан в Конституционный суд для согласования. После этого состоится общероссийское голосование по Конституции. Оно пройдет 22 апреля, это будет выходной день, пишут argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что член Совета федерации от Тверской области, один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин ушел из партийных рядов до голосования за поправки в Конституции.
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