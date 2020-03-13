Сенатор Лукин покинул «Яблоко» до голосования по изменениям в Конституцию в Совфеде
Член Совета федерации от Тверской области, один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин ушел из партийных рядов до голосования за поправки в Конституции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева.
Ранее СМИ сообщали, что Лукин покинул партию после голосования по изменениям в Конституции в Совфеде, отмечает Ura.ru.
Отмечается, что 11 марта, за полчаса до полудня, четыре члена исполкома бюро партии во главе с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым рассмотрели заявление однопартийца об уходе.
В нем Лукин заявил о своей позиции. По словам Яковлева, в заявлении Лукин сообщил, что намерен поддержать поправки из-за позиции властей Тверской области, представителем которых является. После этого Лукина признали уже не как члена «Яблока».
Голосование в Совфеде по законопроекту о поправках в Конституцию прошло в среду, 11 марта, после полудня. Перед этим состоялось голосование по проекту в Госдуме. Нижняя палата приняла его в третьем, окончательном чтении.
Накануне в Московской городской Думе прошло внеочередное заседание, на котором рассматривался закон о поправках к Конституции. Депутаты из КПРФ, «Яблока» и примкнувший к ним депутат Тимонов из «Справедливой России» попытались сорвать заседание. Они требовали не рассматривать закон о поправках к Конституции, утверждая, что им не хватило времени на ознакомление с ними.
Закон о поправках к Конституции был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ предусматривает, что поправки вступят в силу только по итогам всероссийского голосования 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.
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