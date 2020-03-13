Сенатор Лукин покинул «Яблоко» до голосования по изменениям в Конституцию в Совфеде

Член Совета федерации от Тверской области, один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин ушел из партийных рядов до голосования за поправки в Конституции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева.

Ранее СМИ сообщали, что Лукин покинул партию после голосования по изменениям в Конституции в Совфеде, отмечает Ura.ru.

Отмечается, что 11 марта, за полчаса до полудня, четыре члена исполкома бюро партии во главе с председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым рассмотрели заявление однопартийца об уходе.

В нем Лукин заявил о своей позиции. По словам Яковлева, в заявлении Лукин сообщил, что намерен поддержать поправки из-за позиции властей Тверской области, представителем которых является. После этого Лукина признали уже не как члена «Яблока».

Голосование в Совфеде по законопроекту о поправках в Конституцию прошло в среду, 11 марта, после полудня. Перед этим состоялось голосование по проекту в Госдуме. Нижняя палата приняла его в третьем, окончательном чтении.