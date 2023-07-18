«Серьезные деньги!»: Отказ России от зерновой сделки взвинтит цены и оттолкнет союзников
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков заявил НСН, что страны глобального Юга уже пожинают плоды в виде возросших цен на зерно, серьезные деньги потеряет и Анкара.
Отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН. Он также напомнил, что Турция зарабатывает на зерновой сделке «серьезные деньги».
Турция получила от Украины предложение возобновить зерновую сделку без участия России и координирует этот вопрос с ООН, сообщил источник «РИА Новости». При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне сообщил, что в беднейшие страны попало только 2,51% продовольствия в рамках реализации черноморской инициативы. Стариков объяснил, что даже незначительный экспорт украинского зерна коренным образом меняет ценовые котировки.
«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна», - объяснил он.
При этом он также добавил, что Турция зарабатывает на экспорте украинского зерна серьезные деньги, поэтому просто так от этой инициативы не откажется.
«Очевидно, что Турция серьезные деньги зарабатывает на экспорте украинского зерна. При этом Турция имеет серьезный военно-морской флот, поэтому нам будет необходимо провести дополнительные консультации и вернуться в зерновую сделку», - заключил собеседник НСН.
Россия будет блокировать гражданское судоходство на Украине после теракта на Крымском мосту, возобновление зерновой сделки без России несет риски для всех участников, заявил ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков «Радиоточке НСН».
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