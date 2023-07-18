«Серьезные деньги!»: Отказ России от зерновой сделки взвинтит цены и оттолкнет союзников

Отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН. Он также напомнил, что Турция зарабатывает на зерновой сделке «серьезные деньги».

Турция получила от Украины предложение возобновить зерновую сделку без участия России и координирует этот вопрос с ООН, сообщил источник «РИА Новости». При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне сообщил, что в беднейшие страны попало только 2,51% продовольствия в рамках реализации черноморской инициативы. Стариков объяснил, что даже незначительный экспорт украинского зерна коренным образом меняет ценовые котировки.