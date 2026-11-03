Виталий Бородин предложил официально запретить пиццу в России

В своём Telegram-канале общественник назвал её блюдом «недружественного государства», «мягкой силой в картонной коробке». При этом он потребовал изъять пиццу из меню школьных и студенческих столовых.

«Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепешку с кетчупом. Напомню, что Италия находится в списке недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму», - написал Бородин.

Кроме того, он потребовал запретить использование слова пицца на вывесках и в рекламе без русскоязычного дублирования, «так как это грубо нарушает закон о государственном языке».

Ранее певица Виктория Цыганова заявила, что поддерживает предложение Бородина передать ей песни народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

