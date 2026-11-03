Виталий Бородин предложил официально запретить пиццу в России
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал официально запретить пиццу в России.
В своём Telegram-канале общественник назвал её блюдом «недружественного государства», «мягкой силой в картонной коробке». При этом он потребовал изъять пиццу из меню школьных и студенческих столовых.
«Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепешку с кетчупом. Напомню, что Италия находится в списке недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму», - написал Бородин.
Кроме того, он потребовал запретить использование слова пицца на вывесках и в рекламе без русскоязычного дублирования, «так как это грубо нарушает закон о государственном языке».
Ранее певица Виктория Цыганова заявила, что поддерживает предложение Бородина передать ей песни народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко: Конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы
- Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького
- Надежда есть: Москвичей ждут солнечные дни в ноябре
- Синоптик Шувалов рассказал, когда потушат пожары в Приморье
- Арктика важнее: В Госдуме назвали нереалистичным тоннель между Россией и США
- Виталий Бородин предложил официально запретить пиццу в России
- Какая погода ждет россиян на День народного единства
- Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть с Россией на чемпионате мира
- Нужен месяц: Когда жителям Центральной России ждать устойчивого снежного покрова
- «Серые» Lixiang стали взламывать в России для вымогательства денег