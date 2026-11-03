Нужен месяц: Когда жителям Центральной России ждать устойчивого снежного покрова
3 ноября 202614:56
Валентина Лезина
В столичном регионе снег точно осядет в начале декабря, а вот в Нижнем Новгороде это произойдет чуть раньше, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Устойчивый снежный покров в Москве стоит ждать примерно через месяц. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«По наблюдениям на основе климатических данных за определенный период, от первого выпавшего снега до устойчивого снежного покрова пройдет примерно месяц. То есть его стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. В Нижнем Новгороде, Кирове и Йошкар‑Оле это произойдет немного раньше, в Смоленске — чуть позже. В целом устойчивый снежный покров можно ждать в начале декабря», — сказал Шувалов.
Ранее Александр Шувалов предупредил о надвигающейся на столичный регион гололедице.
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