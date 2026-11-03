Нужен месяц: Когда жителям Центральной России ждать устойчивого снежного покрова

В столичном регионе снег точно осядет в начале декабря, а вот в Нижнем Новгороде это произойдет чуть раньше, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

Устойчивый снежный покров в Москве стоит ждать примерно через месяц. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«По наблюдениям на основе климатических данных за определенный период, от первого выпавшего снега до устойчивого снежного покрова пройдет примерно месяц. То есть его стоит ожидать в конце ноября — начале декабря. В Нижнем Новгороде, Кирове и Йошкар‑Оле это произойдет немного раньше, в Смоленске — чуть позже. В целом устойчивый снежный покров можно ждать в начале декабря», — сказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов предупредил о надвигающейся на столичный регион гололедице.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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