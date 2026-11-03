Синоптик Шувалов рассказал, когда потушат пожары в Приморье

Александр Шувалов рассказал НСН, что пожарная опасность в Приморье сохранится еще в течение пяти дней.

Пожарная обстановка в Приморском крае действительно напряженная и останется таковой еще минимум пять дней, заявил в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«В Приморском крае наблюдается небольшое отклонение от общей погодной картины Дальнего Востока. Например, в Хабаровске температура держится на уровне −5…−10 градусов, а во Владивостоке — до +10 градусов. Поэтому ситуация остается напряженной. Не буду делать долгосрочные прогнозы, но, вероятно, такая погода продержится еще около пяти дней», — рассказал он.

Ранее стало известно, что с 26 октября по 1 ноября в Приморском крае ликвидировали восемь лесных пожаров общей площадью 752,5 гектара, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / PEDRO SARMENTO COSTA / EPA
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