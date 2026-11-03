«Серые» Lixiang стали взламывать в России для вымогательства денег
Несколько десятков случаев взлома мастер-аккаунтов автомобилей Li Auto (Lixiang) зафиксированы в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Синомаш», являющейся дистрибьютором китайской марки на российском рынке.
Отмечается, что на взломанной машине можно ездить, однако через мастер-аккаунт хакеры «удаленно отключают мультимедиа, климатику и прочие функции». За возврат функционала они требуют выкуп в размере 30–45 тысяч рублей.
Проблема касается автомобилей Lixiang, ввезённых в РФ по системе параллельного импорта. Их владельцы оформляли виртуальные номера телефонов для мультимедийной системы посредством стороннего сервиса, через который и происходит взлом.
«Все обращения со стороны пострадавших зафиксированы, доступы будут возвращены. В обозримом будущем всех российских владельцев автомобилей Lixiang планируется перевести на новое приложение с мастер-аккаунтом», — добавил представитель «Синомаш».
Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что хакеры могут взламывать умные устройства, включая холодильники, чайники и лампы, чтобы требовать денежное вознаграждени.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко: Конфликт на Украине может закончиться в ближайшие месяцы
- Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького
- Надежда есть: Москвичей ждут солнечные дни в ноябре
- Синоптик Шувалов рассказал, когда потушат пожары в Приморье
- Арктика важнее: В Госдуме назвали нереалистичным тоннель между Россией и США
- Виталий Бородин предложил официально запретить пиццу в России
- Какая погода ждет россиян на День народного единства
- Сборная Норвегии по хоккею отказалась играть с Россией на чемпионате мира
- Нужен месяц: Когда жителям Центральной России ждать устойчивого снежного покрова
- «Серые» Lixiang стали взламывать в России для вымогательства денег