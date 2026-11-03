«Серые» Lixiang стали взламывать в России для вымогательства денег

Отмечается, что на взломанной машине можно ездить, однако через мастер-аккаунт хакеры «удаленно отключают мультимедиа, климатику и прочие функции». За возврат функционала они требуют выкуп в размере 30–45 тысяч рублей.

Проблема касается автомобилей Lixiang, ввезённых в РФ по системе параллельного импорта. Их владельцы оформляли виртуальные номера телефонов для мультимедийной системы посредством стороннего сервиса, через который и происходит взлом.

«Все обращения со стороны пострадавших зафиксированы, доступы будут возвращены. В обозримом будущем всех российских владельцев автомобилей Lixiang планируется перевести на новое приложение с мастер-аккаунтом», — добавил представитель «Синомаш».

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил «Радиоточке НСН», что хакеры могут взламывать умные устройства, включая холодильники, чайники и лампы, чтобы требовать денежное вознаграждени.

