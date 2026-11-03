Арктика важнее: В Госдуме назвали нереалистичным тоннель между Россией и США
Сегодня приоритетная задача России — это защита Арктики от посягательств извне, а не строительство тоннеля под Беринговым проливом, сказал НСН Николай Харитонов.
Строительство тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом — преждевременный проект, который еще даже не обсуждался на официальном уровне, сегодня для Москвы куда важнее защита арктических территорий. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Аналитики компании Kept оценили строительство тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом в $205 млрд, сообщило издание РБК. Отмечается, что при «реалистичном подходе» к оценке срока реализации проект может быть запущен к 2041 году. Харитонов заявил, что строительство тоннеля пока не обсуждалось на официальном уровне, а интересы России сейчас должны быть в первую очередь направлены на защиту Арктики.
«Пока этот проект находится на уровне разговоров, официальная позиция озвучена не была, в Госдуме его не обсуждали, не рассматривалась проектно-сметная документация. Сейчас России не до этого проекта: прежде чем говорить о стройке, надо понимать цели, задачи и механизмы, что это даст и кому. Президент США Дональд Трамп бесконечно говорит о разных сделках, России такой подход чужд. Кроме того, у нас есть приоритетное направление — защита Арктики. Все прекрасно понимают, что к Северному морскому пути проявляет интерес блок НАТО, но надо помнить, что почти две трети Арктики — это фактически Россия, надо укреплять эту территорию. Сегодня нужно сюда направить свои интересы, думать, как укреплять свои границы. А проект по строительству тоннеля пока что нереалистичный, его единственная цель сегодня — привлечение внимания», — сказал Харитонов.
Предложение о строительстве такого тоннеля высказывал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем обращении к американскому бизнесмену Илону Маску в соцсети X. «Представьте, что тоннель Путина — Трампа соединяет Россию и США. <...> Давайте строить будущее вместе!» — призвал он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что проекты в газовой сфере в Арктике, которые бы могли совместно реализовывать США и Россия, несут для Москвы экономическую выгоду.
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