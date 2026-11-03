Строительство тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом — преждевременный проект, который еще даже не обсуждался на официальном уровне, сегодня для Москвы куда важнее защита арктических территорий. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Аналитики компании Kept оценили строительство тоннеля между Россией и США под Беринговым проливом в $205 млрд, сообщило издание РБК. Отмечается, что при «реалистичном подходе» к оценке срока реализации проект может быть запущен к 2041 году. Харитонов заявил, что строительство тоннеля пока не обсуждалось на официальном уровне, а интересы России сейчас должны быть в первую очередь направлены на защиту Арктики.