Какая погода ждет россиян на День народного единства
3 ноября 202615:15
Валентина Лезина
В Пскове и Калининграде будет облачно, а вот в Омске и Тюмени — солнечно и тепло, рассказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Солнечная погода 4 ноября установится в Красноярском крае и в Иркутской области, а вот в Москве праздник пройдет со снегом и дождем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«При солнечной погоде, но при −20°C отметят День народного единства в Норильске и Братске. Солнечно и тепло будет в Омске и Тюмени — до +5…+7 градусов. Европейская территория не похвастается большим количеством солнца. Может быть, только западные регионы: Псков, Калининград, Великий Новгород. В остальных районах — по меньшей мере облачная погода и осадки, в основном в северо‑восточной половине. От линии Мурманск — Москва и все, что севернее, — это осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказал собеседник НСН.
Ранее Александр Шувалов заявил в пресс-центре НСН, что гололедица образуется на столичных дорогах уже грядущей ночью.
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