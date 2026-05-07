ВС России прекратят боевые действия в зоне СВО на время перемирия

Российская сторона призвала Киев последовать этому примеру. При нарушении перемирия со стороны ВСУ или попытках нанести удары по населенным пунктам и объектам в российских регионах Вооруженные силы РФ дадут адекватный ответ.

В ведомстве также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Победы в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Гражданское население столицы Украины и сотрудники иностранных диппредставительств предупреждены о необходимости своевременно покинуть город.

«При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными Силами РФ будет дан адекватный ответ», — заявили в Минобороны России.

Ранее Минобороны заявило, что Россия объявила перемирие в зоне боевых действий 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

