ВС России прекратят боевые действия в зоне СВО на время перемирия

Минобороны России сообщило об объявлении перемирия в зоне специальной военной операции с нуля часов 8 мая до 10 мая в дни празднования 81-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба ведомства.

В указанный период все группировки российских войск полностью прекратят боевые действия. Одновременно приостанавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом в глубине украинской территории.

Российская сторона призвала Киев последовать этому примеру. При нарушении перемирия со стороны ВСУ или попытках нанести удары по населенным пунктам и объектам в российских регионах Вооруженные силы РФ дадут адекватный ответ.

В ведомстве также напомнили, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Победы в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Гражданское население столицы Украины и сотрудники иностранных диппредставительств предупреждены о необходимости своевременно покинуть город.

«При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными Силами РФ будет дан адекватный ответ», — заявили в Минобороны России.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
