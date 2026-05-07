СМИ: Иран сможет выдержать блокаду США три-четыре месяца, полагают в ЦРУ

Аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США полагают, что Иран способен выдерживать морскую блокаду со стороны Вашингтона минимум три-четыре месяца до наступления серьезных экономических трудностей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

Конфиденциальный анализ, подготовленный на этой неделе для членов правительства, указывает на достаточный запас прочности иранской экономики перед лицом ограничений морских поставок.