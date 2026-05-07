СМИ: Иран сможет выдержать блокаду США три-четыре месяца, полагают в ЦРУ

Аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США полагают, что Иран способен выдерживать морскую блокаду со стороны Вашингтона минимум три-четыре месяца до наступления серьезных экономических трудностей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

Конфиденциальный анализ, подготовленный на этой неделе для членов правительства, указывает на достаточный запас прочности иранской экономики перед лицом ограничений морских поставок.

Эксперты ЦРУ пришли к заключению, что Тегеран не столкнется с критическими финансовыми проблемами в первые месяцы действия блокады. Соответствующие выводы уже доведены до американской администрации.

Издание отмечает, что эти данные, по-видимому, ставят под вопрос оптимизм президента Дональда Трампа в отношении быстрого завершения конфликта.

Между тем Соединенные Штаты нарастили свой контингент на Ближнем Востоке до 50 тысяч военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

