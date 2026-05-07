Россиян призвали не утолять жажду пивом

Он указал, что в данных напитках содержатся примеси, не позволяющие им полностью впитаться в желудок.

Умнов объяснил, что сладкие напитки повышают сахар в крови, что приводит к новому приступу жажды. Параллельно увеличивается нагрузка на поджелудочную железу. А содержащийся в пиве этиловый спирт действует на почки. Это привлдит к повышению выведения жидкости и, соответственно, к дополнительному обезвоживанию.

«Жажду лучше всего утолять самой обычной водой... Вода полностью впитается в ЖКТ, а затем разнесется по организму с кровотоком, закрыв потребности», - заключил эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Дина Реброва заявила, что рост живота у мужчин не связан напрямую с употреблением пива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

