Новый музыкальный телепроект стартует 15 мая

Новое музыкальное шоу «СОЛЬ. ЛЕГЕНДА» стартует на телеканале РЕН ТВ 15 мая. В нем знаменитые поп-исполнители попробуют свои силы в рок-музыке. В первом выпуске совместного проекта телеканала и платформы VK Видео в поединке сойдутся Люся Чеботина и Полина Гагарина.

«Я музыкант и очень люблю эксперименты. Для меня рок – это честная, сильная энергетика, мощные тембры и драйв», – призналась Гагарина, добавив, что ей интересны лишь те проекты, где чувствуется «профессиональный, музыкальный интерес и внутренний вызов».

Также в проекте примут участие Леша Свик, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, Ирина Дубцова и другие звезды. Поп-исполнители будут выступать живьем — с полноценным бэклайном, гитарами и лайв-бэндами. Участникам предстоит исполнить кавер на песню члена жюри, рок-версию собственного хита и легендарный рок-хит. Обладателя титула «Легенда русской музыки» выберут зрительный зал и жюри.

Постоянными членами жюри станут рэп-исполнитель Александр Степанов (ST), продюсер, экс-участник «Санкт–Петербург–2» и «Союз» Виктор Дробыш, а также основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Приглашенными членами жюри станут Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Сергей Галанин («СерьГа»), Юлия Савичева и другие.

Кроме того, до начала проекта молодые альтернативные группы приняли участие во всероссийском отборе, лучшие из них смогут выступить в проекте — по одной в конце каждого выпуска.

Проект будет выходить в эфир по пятницам, ведущим станет Стас Ярушин.

