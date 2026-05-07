Отсеяли слабаков: Почему России не хватает экскурсоводов
Новые требования не позволяют недостаточно опытным людям вести экскурсии, заявил НСН Артем Прокофьев.
Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше, рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев в беседе с НСН.
В Москве обнаружили нехватку экскурсоводов. С докладом на эту тему выступили в пресс-службе управления Банка России по Центральному федеральному округу. Прокофьев подчеркнул, что эта проблема общая и для всех остальных регионов.
«Сегодня в Москве работает около 3000 экскурсоводов, но если мы говорим о турпотоке в 26 миллионов человек, то эта цифра кажется небольшой. Проблема дефицита экскурсоводов касается не только столицы нашей страны, а всех крупных туристических центров в России. Главный фактор здесь — стремительный рост внутреннего потока туристов. В последние годы он достигал двузначных темпов, что приводило к необходимости быстрого темпа подготовки специалистов. Еще одна причина — изменения требований к экскурсоводам. Для получения этого статуса необходимо теперь сдавать экзамен и пройти серьезную аттестацию. Требования законодательства позволяют повысить качество услуги, но понятно, что одновременно это и ограничивает круг людей, потому что отсекаются слабо подготовленные, неквалифицированные кадры. Но работа по обучению идет огромная», — отметил он.
Депутат добавил главный минус для людей, кто хочет стать экскурсоводом.
«Оплата для востребованных направлений у экскурсоводов весьма конкурентоспособна. Но надо иметь в виду другой фактор профессии, а именно сезонность. Она серьезно влияет, поскольку даже у высококвалифицированных специалистов нет загрузки круглый год. Они могут выбирать более стабильные сферы занятости», — подчеркнул он.
