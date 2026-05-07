В котокафе Калининграда 22 кота погибли из-за прорыва трубы
Только десять из 33 котов выжили после прорыва трубы с горячей водой в котокафе Калининграда. Об этом РИА Новости рассказала руководитель приюта «Наши» Наталя Шихова.
Ночью в помещении произошла авария: вода затопила полуцокольный этаж, где находились животные. Часть питомцев погибла в воде, другие — этажом выше от отравления горячим паром. Сработавшая сигнализация напугала котов, из-за чего они не смогли подняться наверх.
«Из 33 котиков в общей сложности 22 погибло, уже 23 сегодня», — сообщила руководитель приюта.
Шихова уточнила, что в кафе содержались подопечные приюта, животные с передержки и питомцы владелицы заведения. Все они были подобраны с улицы и ждали новый дом. Несколько котов остаются в стационаре, а руководитель приюта заявила об отказе от дальнейшего сотрудничества с этим заведением.
Ранее в гибели попугаев в зоопарке Петербурга заподозрили конкурентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
