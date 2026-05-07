В котокафе Калининграда 22 кота погибли из-за прорыва трубы

Только десять из 33 котов выжили после прорыва трубы с горячей водой в котокафе Калининграда. Об этом РИА Новости рассказала руководитель приюта «Наши» Наталя Шихова.

Ночью в помещении произошла авария: вода затопила полуцокольный этаж, где находились животные. Часть питомцев погибла в воде, другие — этажом выше от отравления горячим паром. Сработавшая сигнализация напугала котов, из-за чего они не смогли подняться наверх.