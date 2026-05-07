МОК отказался менять рекомендации в отношении российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался менять рекомендации в отношении спортсменов из России. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
По итогам заседания исполкома организации международным федерациям рекомендовали снять ограничения с белорусских спортсменов, указав, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии. При этом на россиян данное решение не распространяется.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в России приветствуют решение в отношении Белоруссии, пишет RT.
«Вместе с тем мы разочарованы, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу ОКР и в очередной раз отложила его», — отметил он.
Ранее глава МОК Кирсти Ковентри призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Новый музыкальный телепроект стартует 15 мая
- МОК отказался менять рекомендации в отношении российских спортсменов
- Отсеяли слабаков: Почему России не хватает экскурсоводов
- В Армении вступились за Пашиняна после слов Ушакова о «двух стульях»
- Потеряли европейцев: Юго-Восточная Азия борется за российских туристов
- Россиянам обяъснили, почему ипотека лучше аренды квартиры
- Роскомнадзор заявил об отражении 1246 кибератак на важные ресурсы в апреле
- Россиянам рассказали, как слетать на Мальдивы со скидкой до 70%
- Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
- Миронов призвал наказывать чиновников за сокрытую за рубежом недвижимость