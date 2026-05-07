МОК отказался менять рекомендации в отношении российских спортсменов

По итогам заседания исполкома организации международным федерациям рекомендовали снять ограничения с белорусских спортсменов, указав, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии. При этом на россиян данное решение не распространяется.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что в России приветствуют решение в отношении Белоруссии, пишет RT.

«Вместе с тем мы разочарованы, что юридическая комиссия МОК так и не смогла вынести вердикт по кейсу ОКР и в очередной раз отложила его», — отметил он.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри призвала Евросоюз поддерживать политический нейтралитет спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».