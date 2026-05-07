«Помрачение ума»: В Госдуме признали, что Россия дала Пашиняну себя «убаюкать»
Если премьер Армении Никол Пашинян победит на грядущих парламентских выборах, Россия на официальном уровне не должна признавать их итоги, заявил НСН Константин Затулин.
Премьер Армении Никол Пашинян никогда не скрывал своих антироссийских взглядов, и тенденция на полный разрыв республики с Россией продолжится в случае его переизбрания, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с НСН он подчеркнул, что в таком случае Россия официально просто не должна принимать итоги выборов.
Ранее Пашинян принял в Ереване Владимира Зеленского и европейских лидеров. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что армянские власти хотят усидеть на двух стульях, что, однако негативно сказывается на двусторонних отношениях с РФ. Затулин уверен, что Пашинян никогда не скрывал своих антироссийских взглядов и последователен в своей политике, поэтому нет смысла ожидать, что он сделает выбор в пользу России.
«Он безусловный враг России, который до поры времени, оказавшись у власти, вынужден был камуфлировать свои намерения, свои цели. Мы дали себя убаюкать надеждами, что стерпится-слюбится, никуда он не денется. А он нас использовал. Он ведь совершенно не скрывал своих точек зрения до того, как стал премьером. Он писал о том, что надо избавиться от всего прошлого, от России, надо выйти из ОДКБ, надо выйти из Евразийского Союза, надо убрать нашу базу в Гюмри. Это просто помрачение ума, что мы думали, что он, став у власти, вдруг возьмет и полностью перейдет на нашу сторону или забудет о своих убеждениях. Он в этом смысле вполне последовательный человек. Он хитрый, безусловно. Поэтому он необязательно это все говорит вслух, особенно когда встречается в Кремле с Владимиром Владимировичем Путиным. Но теперь он и эти маски сбросил. Они были сброшены в 22-м году, потому что мы вступили в конфронтацию с тем Западом, куда он стремится. И он начал реализовывать этот курс все более нахраписто, объемно, масштабно. А уж его присные, так вообще не стесняются», — уверен собеседник НСН.
Парламентарий подчеркнул, что в случае переизбрания Пашиняна ситуация будет только ухудшаться.
«Безусловно, тенденция в случае переизбрания Пашиняна будет именно в том и состоять, чтобы осуществить окончательный разрыв Армении, как государства, со своими обязательствами в рамках союзов. Будет уход его на прямые антироссийские позиции, дальнейшие репрессии против всех, кто не придерживается этой точки зрения, а это, по крайней мере, половина населения Армении точно. Соответственно, создание проблем для армянской диаспоры в России и во всем мире. Российская Федерация на официальном уровне не должна признавать итоги выборов в Армении 7 июня 2026 года в случае, если Пашинян правдами и неправдами протащит вновь свою победу. Уже достаточно сделано со стороны Пашиняна, чтобы усомниться в том, что эти выборы будут честными, справедливыми, объективными и законными», — заявил Затулин.
Он также выразил беспокойство по поводу того, что команда Пашиняна своими действиями сталкивает народы России и Армении, из-за чего отношения пострадают не только не политическом уровне.
Однако армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян не разделяет позицию Затулина. В беседе с НСН он заявил, что Армения хочет построить хорошие отношения с разными странами, а не выбирать кого-то одного в качестве партнера.
