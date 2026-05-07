Парламентарий подчеркнул, что в случае переизбрания Пашиняна ситуация будет только ухудшаться.

«Безусловно, тенденция в случае переизбрания Пашиняна будет именно в том и состоять, чтобы осуществить окончательный разрыв Армении, как государства, со своими обязательствами в рамках союзов. Будет уход его на прямые антироссийские позиции, дальнейшие репрессии против всех, кто не придерживается этой точки зрения, а это, по крайней мере, половина населения Армении точно. Соответственно, создание проблем для армянской диаспоры в России и во всем мире. Российская Федерация на официальном уровне не должна признавать итоги выборов в Армении 7 июня 2026 года в случае, если Пашинян правдами и неправдами протащит вновь свою победу. Уже достаточно сделано со стороны Пашиняна, чтобы усомниться в том, что эти выборы будут честными, справедливыми, объективными и законными», — заявил Затулин.

Он также выразил беспокойство по поводу того, что команда Пашиняна своими действиями сталкивает народы России и Армении, из-за чего отношения пострадают не только не политическом уровне.

Однако армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян не разделяет позицию Затулина. В беседе с НСН он заявил, что Армения хочет построить хорошие отношения с разными странами, а не выбирать кого-то одного в качестве партнера.

