Ушаков: Минобороны предупредило об ответе на попытки Киева сорвать парад 9 мая
7 мая 202618:53
Алексей Филимонов
Минобороны РФ предупредило Украину о решительном ответе на попытки сорвать парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также он отметил, что Москва поручила российским послам проинформировать власти зарубежных государств. Кроме того, МИД направил соответствующие ноты «во все дипломатические представительства».
«Посмотрим, как будут развиваться события», - заключил Ушаков.
Ранее представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни заявил, что Евросоюз не намерен эвакуировать из Киева своих дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
