Зеленский поручил Умерову активизировать дипломатические переговоры с США
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать дипломатический процесс в предстоящих переговорах с представителями Соединенных Штатов. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, передает RT.
По словам Зеленского, в ходе обсуждения были определены ключевые направления работы. Первое из них — гуманитарное, второе — усиление дипломатических усилий в диалоге с Вашингтоном.
Украинский президент подчеркнул, что активизация дипломатического процесса рассматривается как одна из первоочередных задач на текущем этапе.
Ранее политолог Самонкин сообщил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку с поста президента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
