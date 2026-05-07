Зеленский поручил Умерову активизировать дипломатические переговоры с США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать дипломатический процесс в предстоящих переговорах с представителями Соединенных Штатов. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, передает RT.

По словам Зеленского, в ходе обсуждения были определены ключевые направления работы. Первое из них — гуманитарное, второе — усиление дипломатических усилий в диалоге с Вашингтоном.