Россиянам сообщили о технологиях защиты продавцов и покупателей машин

Специалисты платформы «Авто.ру» рассказали «Ленте.ру» о технологиях, защищающих продавцов и покупателей автомобилей от мошеннических действий.

Эксперты отметили, что реальный номер телефона остается уязвимым местом для владельцев авто. Для защиты личных данных на площадке действует система автоматической подмены номеров: в карточке объявления отображается временный контакт, через который проходят звонки и сообщения, при этом настоящие цифры продавца остаются скрытыми.

Переписку пользователей контролируют автоматизированные фильтры на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют содержание сообщений и поведение отправителя, выявляя спам: подозрительные письма скрываются, а авторы могут получить ограничения на использование сервиса или блокировку. В сложных ситуациях к проверке подключаются модераторы.

Пользователи также могут самостоятельно сигнализировать о нарушениях через специальный инструмент в интерфейсе платформы.

Среди типичных схем нежелательной активности эксперты выделили необоснованный торг, навязывание сторонних услуг и предложения об инвестициях в криптовалют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
