Россиянам сообщили о технологиях защиты продавцов и покупателей машин

Переписку пользователей контролируют автоматизированные фильтры на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют содержание сообщений и поведение отправителя, выявляя спам: подозрительные письма скрываются, а авторы могут получить ограничения на использование сервиса или блокировку. В сложных ситуациях к проверке подключаются модераторы.

Пользователи также могут самостоятельно сигнализировать о нарушениях через специальный инструмент в интерфейсе платформы.

Среди типичных схем нежелательной активности эксперты выделили необоснованный торг, навязывание сторонних услуг и предложения об инвестициях в криптовалют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

