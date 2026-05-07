Россиянам сообщили о технологиях защиты продавцов и покупателей машин
Специалисты платформы «Авто.ру» рассказали «Ленте.ру» о технологиях, защищающих продавцов и покупателей автомобилей от мошеннических действий.
Эксперты отметили, что реальный номер телефона остается уязвимым местом для владельцев авто. Для защиты личных данных на площадке действует система автоматической подмены номеров: в карточке объявления отображается временный контакт, через который проходят звонки и сообщения, при этом настоящие цифры продавца остаются скрытыми.
Переписку пользователей контролируют автоматизированные фильтры на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют содержание сообщений и поведение отправителя, выявляя спам: подозрительные письма скрываются, а авторы могут получить ограничения на использование сервиса или блокировку. В сложных ситуациях к проверке подключаются модераторы.
Пользователи также могут самостоятельно сигнализировать о нарушениях через специальный инструмент в интерфейсе платформы.
Среди типичных схем нежелательной активности эксперты выделили необоснованный торг, навязывание сторонних услуг и предложения об инвестициях в криптовалют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
