Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры у метро в Москве

Самая доступная однокомнатная квартира в Москве в пешей доступности от метро на вторичном рынке оценивается в 3,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «Араника эстейт».

Речь идет об объекте в Молжаниновском районе на севере столицы: «однушка» площадью 19,1 квадратного метра в доме 1960 года постройки. Специалисты уточнили, что лот расположен в пределах 15 минут ходьбы от станции метрополитена.