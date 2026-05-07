Эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры у метро в Москве
Самая доступная однокомнатная квартира в Москве в пешей доступности от метро на вторичном рынке оценивается в 3,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «Араника эстейт».
Речь идет об объекте в Молжаниновском районе на севере столицы: «однушка» площадью 19,1 квадратного метра в доме 1960 года постройки. Специалисты уточнили, что лот расположен в пределах 15 минут ходьбы от станции метрополитена.
Также стали известна и стоимость самого дорогого предложения на столичном рынке — 8,3 миллиарда рублей за апартаменты в Хамовниках. Площадь элитного лота составляет 781 «квадрата», он находится недалеко от Красной площади.
Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова беседе с НСН сообщила, что в Москве снизились цены на аренду студий.
