Врач Саакашвили предрек ухудшение состояния здоровья политика
Врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в ближайшие дни состояние здоровья политика может ухудшиться, передает РИА Новости.
Доктор отметила, что в настоящий момент оценивает состояние Саакашвили как нормальное. Также он отметил, что политик похудел.
Саакашвили после своего ареста в Грузии объявил голодовку «до конца своей жизни», чтобы добиться свободы для себя и своих сторонников. Ранее в пятницу начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявила, что Саакашвили начал есть мед и пить соки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу
- Саакашвили закончил тюремную голодовку
- Instagram вновь дал сбой
- В Швеции обвинили Россию в кризисной ситуации с мигрантами у границ ЕС
- Удар по печени: токсиколог предупредил о «побочке» при лечении COVID-19
- Озвучен состав российской футбольной сборной на матч со Словакией
- Избившие мужчину в столичном метро обвиняются в покушении на убийство
- Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
- Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах
- Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru