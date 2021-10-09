Врач Саакашвили предрек ухудшение состояния здоровья политика

Врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в ближайшие дни состояние здоровья политика может ухудшиться, передает РИА Новости.

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Доктор отметила, что в настоящий момент оценивает состояние Саакашвили как нормальное. Также он отметил, что политик похудел.

Саакашвили после своего ареста в Грузии объявил голодовку «до конца своей жизни», чтобы добиться свободы для себя и своих сторонников. Ранее в пятницу начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили заявила, что Саакашвили начал есть мед и пить соки.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
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