«Свободу узнику Путина!» Чего добивается Саакашвили своей голодовкой

«Саакашвили, которого я имею сомнительную честь очень близко знать, законченный психопат в клиническом смысле. Психопаты часто верят сами в то, что говорят. И вот он постоянно создает для себя такие виртуальные реальности. Может, он даже верит, что Путин сказал олигарху Иванишвили и вот его арестовали. Реальность в том, что человек совершил тягчайшее преступление, самое главное преступление не расследовано, даже расследование не начато, я имею в виду военно-политическую авантюру, которую Саакашвили предпринял в августе 2008 года. Наконец, они его арестовали, лучше поздно, чем никогда», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Даже заявлениям политика о пожизненной голодовке не стоит верить, это лишь попытка привлечь к себе внимание, считает Мамрадзе.

«Очень сложно поверить, потому что он страдает булимией, он может съесть, заглотать невероятное количество еды, особенно если нервничает. Кроме этого он известен своими пристрастиями к Red Bull, может выпить до 20 банок, кокаин также, это все его привычки известные. И вот как там в одиночной камере он будет голодать, трудно себе представить, он много раз пытался сбросить вес, сбрасывал, потом опять толстел невероятно. Серьезно относиться к таким заявлениям невозможно. Можно только сожалеть, что такие люди могут быть президентами», - подчеркнул он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию и был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до трех лет заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и до шести лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом нескольких дел, приговоры по которым еще не вынесены

