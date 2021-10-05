«Свободу узнику Путина!» Чего добивается Саакашвили своей голодовкой
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе уверен, что западный мир давно не воспринимает заявления политика всерьез.
Заявления бывшего президента Грузии о вмешательстве Путина в его задержание никто не будет воспринимать всерьез, заявил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне Михаил Саакашвили в своем Facebook опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина» и объявил голодовку в знак протеста против арестовавшего его режима.
«В своем воспаленном мозгу он надеется на то, что весь прогрессивный в его понятии мир тут же заявит о свободе политического узника Саакашвили: «Свободу узнику Путина Саакашвили» и так далее, этого не будет. Были соответствующие американские, европейские заявления, никто не протестует против его ареста», - отметил Мамрадзе.
По его словам, Саакашвили живет в своей выдуманной реальности, не задумываясь о серьезности преступлений, которые совершил.
«Саакашвили, которого я имею сомнительную честь очень близко знать, законченный психопат в клиническом смысле. Психопаты часто верят сами в то, что говорят. И вот он постоянно создает для себя такие виртуальные реальности. Может, он даже верит, что Путин сказал олигарху Иванишвили и вот его арестовали. Реальность в том, что человек совершил тягчайшее преступление, самое главное преступление не расследовано, даже расследование не начато, я имею в виду военно-политическую авантюру, которую Саакашвили предпринял в августе 2008 года. Наконец, они его арестовали, лучше поздно, чем никогда», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Даже заявлениям политика о пожизненной голодовке не стоит верить, это лишь попытка привлечь к себе внимание, считает Мамрадзе.
«Очень сложно поверить, потому что он страдает булимией, он может съесть, заглотать невероятное количество еды, особенно если нервничает. Кроме этого он известен своими пристрастиями к Red Bull, может выпить до 20 банок, кокаин также, это все его привычки известные. И вот как там в одиночной камере он будет голодать, трудно себе представить, он много раз пытался сбросить вес, сбрасывал, потом опять толстел невероятно. Серьезно относиться к таким заявлениям невозможно. Можно только сожалеть, что такие люди могут быть президентами», - подчеркнул он.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию и был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до трех лет заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и до шести лет по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также он является фигурантом нескольких дел, приговоры по которым еще не вынесены
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