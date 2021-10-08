Саакашвили закончил тюремную голодовку

Находящийся в грузинском изоляторе бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил восьмидневную голодовку. Об этом рассказал начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

По словам главы службы, у политика была персональная банковская карта, которая была изготовлена еще в понедельник. Цхвариашвили заявил, что в заключении у политика был доступ к «самым разным продуктам», из которых политик выбрал мед и сок.

«Насколько мне известно, он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», - передает слова Цхвариашвили РИА Новости.



Ранее Саакашвили объявил голодовку «до конца своей жизни», чтобы добиться свободы для себя и своих сторонников. Заявления бывшего президента Грузии о вмешательстве Путина в его задержание никто не будет воспринимать всерьез, рассказал руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

