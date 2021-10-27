«Работа у него такая»: Зюганову ничего не грозит за жесткую критику Путина
Политолог Глеб Кузнецов объяснил НСН, что активность коммунистов является «афтершоком» выборов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов работает «критиком власти», поэтому ему ничем не грозят громкие негативные заявления в адрес Владимира Путина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Глеб Кузнецов. Ранее в среду Зюганов вновь раскритиковал власти, перейдя на личности. Он, в частности, написал в Telegram, что «власть в лице Путина и Мишустина провалила не только старые, но и новые обещания».
«Вообще-то у него работа такая — критиковать руководство, он же оппозиционер. Странно было бы, если бы он не их не критиковал. Я в этом ничего удивительного не вижу. Иногда погромче они кричат, иногда потише, это обычное дело. Собственно, для того оппозиция и существует, чтобы критиковать власть», — сказал Кузнецов.
При этом он высказал мнение, что «адресная» критика Путина ничем не грозит ни конкретно Зюганову, ни КПРФ.
«Чем это грозит? Ничем. Ни для власти, ни для оппозиции. Я еще раз говорю, это у него работа такая, Врач лечит людей, оппозиция критикует власть», — отметил политолог.
По мнению Кузнецова, нынешняя активность лидера коммунистов является «афтершоком» успешных выборов в Госдуму, по итогам которых КПРФ заняла второе место вслед за «Единой Россией».
«КПРФ на подъеме после выборов, они фактически заняли место основной оппозиционной силы. С одной стороны, они рады своим высоким результатам. С другой — чувствуют, что могли бы и побольше мандатов в Госдуме получить, и немножко разочарованы тем, что не до конца отработали. Это отголоски, афтершоки избирательной кампании», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По итогам выборов в Госдуму VIII созыва, пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Тройку лидеров составили «Единая Россия» (49,82% голосов), КПРФ (18,93%) и ЛДПР (7,55%). После этого Зюганов заявил, что прошедшие выборы стали самыми «грязными» за всю историю страны.
6 октября Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новой Госдуме. Незадолго до этого лидер коммунистов написал президенту открытое письмо, в котором пожаловался на трехдневное и электронное голосование, административное давление на коммунистов, а также задержание членов и сторонников партии за встречу с избирателями на улице.
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