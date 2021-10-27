«Работа у него такая»: Зюганову ничего не грозит за жесткую критику Путина

«Вообще-то у него работа такая — критиковать руководство, он же оппозиционер. Странно было бы, если бы он не их не критиковал. Я в этом ничего удивительного не вижу. Иногда погромче они кричат, иногда потише, это обычное дело. Собственно, для того оппозиция и существует, чтобы критиковать власть», — сказал Кузнецов.

При этом он высказал мнение, что «адресная» критика Путина ничем не грозит ни конкретно Зюганову, ни КПРФ.

«Чем это грозит? Ничем. Ни для власти, ни для оппозиции. Я еще раз говорю, это у него работа такая, Врач лечит людей, оппозиция критикует власть», — отметил политолог.

По мнению Кузнецова, нынешняя активность лидера коммунистов является «афтершоком» успешных выборов в Госдуму, по итогам которых КПРФ заняла второе место вслед за «Единой Россией».

«КПРФ на подъеме после выборов, они фактически заняли место основной оппозиционной силы. С одной стороны, они рады своим высоким результатам. С другой — чувствуют, что могли бы и побольше мандатов в Госдуме получить, и немножко разочарованы тем, что не до конца отработали. Это отголоски, афтершоки избирательной кампании», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».